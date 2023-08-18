Карельский молодежный форум «Берег» должен стать всероссийским

На турбазе «Урозеро» в Карелии 17 августа стартовал Молодёжный образовательный форум «Берег». Он проводится во второй раз по инициативе главы Карелии, и в этом году стал окружным, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В форуме принимают участие более 150 представителей молодёжных, волонтерских, общественных организаций и студенческих сообществ со всех регионов Северо-Западного федерального округа, ЛНР и Васильевского района Запорожской области.

Сегодня Артур Парфенчиков приехал на форум, чтобы пообщаться с участниками. Как рассказал директор форума Никита Виноградов, в этом году формат особенный: главная мысль на всех площадках – развитие, жизнь, работа на благо родного края. Ребята поделились с руководителем республики своими идеями по развитию региона.

В ходе встречи глава РК поддержал идею форумчан, чтобы «Берег» стал всероссийским ежегодным форумом и поручил региональному министерству образования определить место его проведения.

– Природа Карелии уникальна. Урозеро расположено недалеко от Петрозаводска, от аэропорта, есть все предпосылки, чтобы форум приобрел всероссийский масштаб,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

В настоящее время в Карелии активно работают 97 первичных отделений Движения первых. Его активисты – а их уже более 13 тысяч – принимают участие во всех мероприятиях. Офис регионального отделения расположен в школе искусств на ул. Крупской в Петрозаводске.

Активисты движения поинтересовались о дальнейших планах ремонта здания: на сегодняшний день отремонтированы внутренние помещения. Артур Парфенчиков заверил, что приведение здания в порядок, в том числе фасада и прилегающей территории, будет продолжено.

Также глава Карелии пообщался с ребятами из новых территорий России, в том числе из Васильевского района Запорожской области – подшефной территории республики.

– Форум хорошо организован, проходит в красивом, живописном месте, очень интересные познавательные площадки. У меня останется много позитивных эмоций, а также идей, которые можно внедрить и в нашей молодежной среде,

– поделился впечатлениями Никита Мошнин, приехавший из Васильевского района.

Напомним, что одно из ключевых направлений форума в этом году – повышение региональной привлекательности через развитие креативных индустрий. Участники встретятся с лидерами общественных организаций, представителями творческого кластера Карелии и получат возможность решить креативные кейсы. Также ребята смогут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов в рамках конкурса от «Росмолодежь.Гранты». // фото: правительство Карелии