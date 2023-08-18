Директор школы заплатит за нарушение антикоррупционного закона

Нарушение антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего работника органа местного самоуправления обнаружила прокуратура Пудожского района. Ответит директор школы, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

В ходе проверки выяснилось, что в сентябре минувшего года на работу в школу приняли бывший муниципальный служащий районной администрации.

Законодательством о противодействии коррупции и Трудовым кодексом РФ на работодателей возложена обязанность в подобных случаях сообщать о заключении трудового договора по последнему месту работы.

Однако в установленный срок директор школы не сообщил в администрацию Пудожского района о трудоустройстве бывшего муниципального служащего.

Возбудили дело об административном правонарушении. Суд назначил должностному лицу штраф в сумме 20 тысяч рублей. // фото: freepik.com