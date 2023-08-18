Для гимназии, школы и лицея в Петрозаводске нашли директоров

Конкурс на замещение должностей директоров средней школы № 5, гимназии № 30, Университетского лицея состоялся в Петрозаводске. О результатах сообщили в пресс-службе мэрии.

На должность руководителя средней школы № 5 претендовали два кандидата. Победителем стала Юлия Ивановна Никонова. Она более 15 лет занимает пост заместителя по учебно-воспитательной работе.

Директором гимназии № 30 тоже хотели стать двое. Наибольшее количество баллов получила Вера Александровна Конжезерова. Она также является заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

На должность руководителя Университетского лицея заявления подали два претендента. Наибольшее число баллов набрала Татьяна Владимировна Васильева. Она с 2020 года работает директором в лицее № 13. // фото: Drazen Zigic/ freepik.com