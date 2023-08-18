В карельских школах могут появиться пространства для просвещения детей

Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В инструкции рекомендовано размещать информацию о проектах для детей, достижениях страны и региона, возможностях будущего трудоустройства.

Такие пространства благотворно повлияют на личностное развитие учеников. По правилам школы сами могут включить вариативную информацию о национальных достижениях или знаменитых личностях своего края. Школьники могут сами рассказать, а главное, показать то, чем по-настоящему гордятся. Также в таких пространствах организаторы смогут представить региональные компоненты, информацию о крупнейших работодателях страны,

– пояснили в карельском Минобре.

Пространства будут создавать по эскизам учеников. Конкурс лучших работ будет проводиться при поддержке РДДМ «Движение Первых». Лучшие работы будут использованы при оформлении тематических зон и региональных экспозиций на Международной выставке-форуме «Россия».



Предложить свой проект можно до 1 сентября. Все подробности участия можно узнать по ссылке.

Также в школьных пространствах появятся обязательные экспозиции, которые будут содержать государственные символы России и информацию о проектах для детей, таких как Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Всероссийский конкурс «Большая перемена», Общество «ЗНАНИЕ» и другие. Для перехода на сайт проектов информация будет сопровождаться соответствующим QR-кодом.