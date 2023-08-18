18 августа 2023, 17:33
Новые автобусы в Петрозаводске придется ждать почти по часу
Расписание движения автобусов изменилось – вместо времени отправления пишут интервал
Новые автобусы в Петрозаводске будут ходить по новому расписанию. Его опубликовали в группе «Петрозаводск транспортный» ВКонтакте.
Теперь для маршрутов №№ 5, 14 и 29 не указано точное время отправления - лишь интервал движения.
В частности, автобус № 5 будет ходить в будние дни с интервалом в 13-20 минут, а в выходные - 30-53 минуты. Автобус № 14 придется в рабочие дни ждать по 13-40 минут и по 18-40 - в выходные. Интервал для автобуса № 29 в будни определили в 20-55 минут и до 49 минут в выходные.
Напомним, недавно старые перевозчики выиграли суд у мэрии и получили право работать по нерегулируемым тарифам и ездить по прежним маршрутам. // фото: «Петрозаводск говорит»