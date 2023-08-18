Новые автобусы в Петрозаводске придется ждать почти по часу

Новые автобусы в Петрозаводске будут ходить по новому расписанию. Его опубликовали в группе «Петрозаводск транспортный» ВКонтакте.

Теперь для маршрутов №№ 5, 14 и 29 не указано точное время отправления - лишь интервал движения.

В частности, автобус № 5 будет ходить в будние дни с интервалом в 13-20 минут, а в выходные - 30-53 минуты. Автобус № 14 придется в рабочие дни ждать по 13-40 минут и по 18-40 - в выходные. Интервал для автобуса № 29 в будни определили в 20-55 минут и до 49 минут в выходные.

Напомним, недавно старые перевозчики выиграли суд у мэрии и получили право работать по нерегулируемым тарифам и ездить по прежним маршрутам. // фото: «Петрозаводск говорит»