В Кондопожском районе построят завод по производству пищевых добавок

В поселке Березовка Кондопожского района 18 августа дали старт строительству нового завода, который будет производить лечебно-профилактические, диетические продукты, детское, спортивное питание и косметику на основе бурых водорослей ламинарии и фукуса, добываемых в Белом море.

Масштабный проект реализует компания «Биомедицинские инновационные технологии», которая добывает морские водоросли в акватории Белого моря с 2017 года. Сегодня обрабатывающие мощности группы расположены в Тверской области. Для расширения ассортимента производимой продукции руководство компании приняло решение о строительстве нового завода в Карелии.

Важно, что теперь добыча сырья - водорослей, их переработка и выпуск готовой продукции будут локализованы на территории республики. Фактически мы создаем новую отрасль. Это вопрос продовольственной безопасности, импортозамещения и здоровья жителей. Безусловно, большую значимость проект имеет для экономики республики,

- отметил руководитель региона Артур Парфенчиков.

Площадку для завода именно в Карелии компания выбрала в том числе благодаря беспрецедентным мерам поддержки, действующим для инвесторов. При содействии Правительства республики подобран земельный участок, выполнены проектные работы и достигнуты договоренности о подключении объекта к инженерным сетям. Кроме того, территория Кондопожского муниципального образования - это территория опережающего социально - экономического развития, где инвесторам предоставляют налоговые льготы.

Учредитель ООО НПО «Биомедицинские инновационные технологии», Президент компании VERTERA Анатолий Хитров поблагодарил региональные власти за содействие в реализации проекта. По его словам, это один из успешных примеров государственно-частного партнерства. Для подготовки и переподготовки специалистов на будущее предприятие компания уже ведет переговоры с ПетрГУ и другими образовательными организациями.

Кроме водорослей, завод будет использовать в производстве и карельские ягоды, например, для изготовления детского питания. Запуск нового предприятия запланирован на сентябрь 2025 года.

Компания «Биомедицинские инновационные технологии» экспортирует свои товары в более чем 40 стран мира. Недавно группа присоединилась к национальному бренду «Сделано в России».