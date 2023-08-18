Движение по мосту в Питкярантском районе ограничат

Движение транспорта по мосту через Янисйоки на 297-м километре трассы А-121 «Сортавала» временно перекроют. Ограничения введут днем 21 августа, в понедельник, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола».

Необходимость такой меры вызвана планово-предупредительными работами на данном участке. В поселке Ляскеля Питкярантского района будут ремонтировать барьерное ограждение.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки по этому участку и подумать про пути объезда. // фото: stockking/ freepik.com