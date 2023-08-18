Модернизация городских сетей продолжается

В пятницу 18 августа временно исполняющая обязанности Главы карельской столицы Инна Колыхматова, прокурор Петрозаводска Сергей Кокорев и технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев обсудили готовность городских сетей к новому отопительному сезону.

Алексей Проккиев представил руководителям работу Центра оперативно-диспетчерского управления

В ходе рабочей встречи руководителям представили работу Центра оперативно-диспетчерского управления, где специалисты предприятия в режиме 24/7 контролируют состояние и работу тепловой инфраструктуры Петрозаводска, и рассказали о текущих проектах по реконструкции.

Изношенность сетей становится весомой причиной нарушения их работоспособности, поэтому при реализации инвестиционной программы «ПКС-Тепловые сети» уделяют большое внимание модернизации инфраструктуры. В этом году специалисты предприятия реконструируют теплотрассы на Лососинской набережной, Первомайском проспекте и на площади Гагарина. Ведут работы на улицах Соломенская, Горького и Чапаева. Строительный график и внесение изменений в дорожное движение составлены таким образом, чтобы создавать минимальный дискомфорт горожанам и гостям Петрозаводска, - подчеркнул Алексей Проккиев.

Модернизация сетей на пр.Первомайский (было/стало)

Также Инна Колыхматова и Сергей Кокорев осмотрели, как проходит реконструкция сети на Лососинской набережной.

Коммуникации в этой части Зареки и Голиковки были проложены в 1981 году, поэтому за более чем 40-летний срок службы исчерпали эксплуатационный ресурс и требовали перекладки. Модернизация магистральных трубопроводов, которую сейчас ведут «ПКС-Тепловые сети», позволит повысить надежность теплоснабжения и подготовит район к дальнейшему росту. На время работ для жителей близлежащих домов и организаций строители проложили временную сеть, по которой в период реконструкции организуется отопление и горячее водоснабжение.

Реконструкция сети на пл. Гагарина (было/стало)

Подробно о том, как Петрозаводск готовится к новому отопительному сезону, горожане могут узнать на городской планерке, которая пройдет в понедельник 21 августа с 10:00 до 11:00. Онлайн трансляция совещания будет доступна здесь.