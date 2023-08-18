Кабинет флюорографии стал чаще ездить в села и деревни Карелии

С начала 2022 года мобильный рентген-аппарат Республиканского противотуберкулезного диспансера посетил 157 деревень и сел Карелии в рамках своих медицинских миссий. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в социальных сетях.

По результатам обследования более 6 400 местных жителей из 72 населенных пунктов в текущем году прошли медицинское освидетельствование. В прошлом году, в свою очередь, было освидетельствовано 2305 человек из 32 населенных пунктов.

Не так давно мобильный медицинский пункт организовал работу в Вирандозере, находящемся в 150 километрах от беломорской больницы. В результате проведенной диагностики было обследовано 56 человек. //фото: freepik.com/