Карельский избирком опроверг информацию о запросе из ЦИК РФ

Центральная избирательная комиссия Карелии разместила официальное заявление, в котором опровергает информацию о запросе из ЦИК РФ.

— Запросы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по вопросу оперативных мероприятий, проводимых правоохранительными органами в отношении торговой сети «Олония», в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия НЕ поступали,

– говорится в сообщении.

Ранее в карельских СМИ со ссылкой на неназванные источники появилась информация о том, что Центризбирком России сделал запрос в ЦИК Карелии, потребовав объяснить причины появления полициив магазинах сети «Олония» и роль в них ЦИК Карелии.

Напомним, в первый день выборов ЦИК Карелии получила несколько сигналов от граждан о нарушениях, в том числе о незаконной агитации. Данные были направлены в органы внутренних дел.

Как показала проверка, в магазине «Олония» по адресу: Ленина 9, на входной двери обнаружены несколько самоклеящихся плакатов с изображением кандидата на пост Главы Карелии от КПРФ Евгения Ульянова с высказыванием в его поддержку.

На плакатах полицейские не обнаружили никаких данных о заказчике и производители – по закону, вся предвыборная агитация должна содержать такую информацию и быть допущенной к распространению Избиркомом. Полицейские посчитали, что нарушения налицо, и зафиксировали их в протоколах. Оценку незаконной агитации теперь должна дать Избирательная комиссия.