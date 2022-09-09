Полиция нашла в «Олонии» незаконную агитацию

Автор: Алексей Северинов

По заявлению Избирательной комиссии полицейские провели рейд по местам возможных нарушений.

Полиция осматривает место правонарушения



Мы получили несколько сигналов от граждан о нарушениях. Были подготовлены представления, дан анализ этим материалам, в которых усматриваются признаки незаконной агитации. И данные представления направлены в органы внутренних дел для пресечения незаконной агитации,

– говорит председатель ЦИК РК Алексей Бахилин.



В магазине «Олония» по адресу: Ленина 9, на входной двери обнаружены несколько самоклеящихся плакатов.

На первом из них информация о том, что Евгений Ульянов (кандидат от КПРФ) поддержал Олонецкий молочный комбинат, на втором – высказывание руководителя ГК «Олония» Галины Ширшиной в поддержку в его поддержку. Третий же является официальным агитационным материалом руководителя республиканских коммунистов.

Листовки наклеены таким образом, что составляют единое целое и производят впечатление единой композиции.

Незаконная агитация удаляется



На первых двух плакатах полицейские не обнаружили никаких данных о заказчике и производители – по закону, вся предвыборная агитация должна содержать такую информацию и быть допущенной к распространению Избиркомом.

К высказываниям в пользу кандидатов тоже предъявляются особые требования: агитирующий гражданин должен дать официальное согласие политику на использование его слов, и этот документ также должен быть представлен в ЦИК.

Подобные меры предосторожности вовсе не излишни, они введены для того, чтобы противодействовать т.н. «черным» предвыборным технологиям – выпуску ложной агитации, использовании имен известных людей без их ведома и тому подобным спекуляциям. Полицейские посчитали, что нарушения налицо, и зафиксировали их в протоколах. Оценку им теперь должна дать Избирательная комиссия.

Полиция составляет протокол о правонарушении



Аналогичная картина была зафиксирована стражами порядка в еще двух «Олониях» – по адресам: Маркса, 12 и Александра Невского, 54. Те же листовки, те же композиционные решения – то есть можно говорить о серийном (массовом) правонарушении. Ответственность за такие достаточно серьезная – штраф до 500 тысяч рублей.

Скандальные листовки



Политолог Анатолий Цыганков, входящий в группу независимых наблюдателей за выборами, еще днем написал о скандале на своей странице ВК. Он связывает неожиданную политическую активность руководства «Олонии» с амбициями Василия Попова – основателя торговой сети.

Не является секретом, что владелец бизнеса бывший житель Петрозаводска Василий Попов ныне проживает в Финляндии. Несколько лет назад, скрываясь от уголовного преследования, он бежал из России. Все его подельники получили уголовные сроки, в том числе и супруга Попова, и только самому Попову удалось избежать наказания. Потому что, бросив соратников, он сбежал в Финляндию. Но это не значит, что у него пропал интерес к своим активам в Карелии. Осведомлённые люди говорят, что Попов по-прежнему участвует в принятии важнейших решений. И потому вряд ли он не в курсе того, что торговая фирма «Олония» бьётся сейчас за то, чтобы первого секретаря рескома КПРФ Е. Ульянова провести на пост главы Карелии, не скрываясь называя его своим кандидатом и его агитационными листовками заполонив магазины «Олонии,

– пишет Цыганков. По его мнению, сторона Попова открыто пошла в бой за Ульянова, игнорируя российское законодательство, при этом переводя коммерческие споры в разряд политических вопросов. Известно, что «Олония» давно пытается приватизировать здание ОМК, но постоянно получает отказ – из-за экономической нецелесообразности продажи республиканских активов.

Желание группы Попова выкупить у государства помещения, в которых размещается производство молкомбината, понятно. Непонятно другое – то как частный бизнес добивается желаемого результата, похоже скорее на объявленную информационную войну государству. Группе Попова никогда её не выиграть, а вот навредят себе они точно

– полагает политолог.



На прошедших в четверг предвыборных дебатах кандидат от партии «Родина» Иван Кадаяс назвал происходящее «политической диверсией, нацеленной на дестабилизацию политической ситуации в республике» и также связал происходящее с фигурой Попова.

Иван Кадаяс на дебатах

Он обратил внимание на крайнюю необычность «предвыборной коллаборации»: демократы из «Яблока» (к этой партии в свое время принадлежал Попов) поддерживают своих непримиримых идеологических соперников – коммунистов. По мнению политика, действия Попова необходимо квалифицировать как информационный шантаж с целью продвижения своих коммерческих интересов.

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