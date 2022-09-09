Завершился первый день голосования на выборах Главы Карелии

В 20.00 закрылись все 463 избирательных участка по всей республике. Завершился первый из трех дней голосования на выборах Главы Республики Карелия. Явка по состоянию на 20.00 составила 9,58%, проголосовало 48 388 человек.

— Ход голосования в течение дня проходил организовано, жалоб на работу участковых избирательных комиссий в Центральную избирательную комиссию Республики Карелия не поступало. Мы знаем, что уже больше 600 наблюдателей сегодня только присутствовали на избирательных участках, и от них сообщений о нарушениях тоже не поступало, - прокомментировал первый день выборов Председатель ЦИК Алексей Бахилин.

На избирательных участках 9 сентября присутствовали более 600 наблюдателей, в том числе и общественные наблюдатели, а также наблюдатели-блогеры.

По завершении голосования заполненные бюллетени остаются в стационарных ящиках для голосования, прорези на которых запечатываются специальными пломбами, вся процедура проходит в присутствии наблюдателей, без подсчета голосов и с полным сохранением тайны голосования.

При проведении голосования на дому или дополнительной формы голосования, как только члены УИК возвращаются на избирательные участки, бюллетени перемещают из переносных ящиков для голосования в специальные сейф-пакеты. Причем для каждого переносного ящика используется отдельный сейф-пакет.

Затем запечатанные сейф-пакеты поместят в отдельные металлические сейфы, которыми обеспечены избирательные участки. Каждый сейф круглосуточно находится под камерами видеонаблюдения (или камерами видеорегистраторов).

В сейфах пакеты с бюллетенями будут храниться до полного завершения трехдневного голосования, то есть до 20.00 11 сентября. После этого их вскроют для подсчета голосов – опять же под видеокамерами и в присутствии наблюдателей. Но перед этим обязательно проверят номера и целостность сейф-пакетов.

Детально сохранность бюллетеней регламентирована и для избирательных участков, где используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). На таких участках по завершении голосования 9 сентября бюллетени из переносных ящиков для голосования вводятся в КОИБ. Затем члены УИК распечатывают контрольные данные о количестве бюллетеней, которые находятся в КОИБе. Утром следующего дня, перед началом голосования, контрольные данные распечатывают еще раз и сравнивают с данными за предыдущий день, чтобы убедиться, что они совпадают.

Напомним, в Карелии проходят выборы Главы Республики Карелия, а также ряд муниципальных избирательных кампаний в 11 муниципальных районах республики.

— Голосование продолжится у нас еще два дня – субботу и воскресенье. И мы ждем наших избирателей, чтобы каждый мог отдать свой голос в столь важном для республики моменте, - подчеркнул Алексей Бахилин

Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00. Фото ЦИК Карелии