09 сентября 2022, 16:35
Явка избирателей на выборы в Карелии составляет 6,4 процента
Данные о явке избирателей на 15:00 в первый день голосования опубликовал ЦИК РК
ФОТО: ИА Республика
По данным ЦИК Карелии явка на выборах в Карелии на 15.00 первого дня голосования составила 6,4%. На выборы Главы Карелии пришло 32 318 избирателей.
Избирательные участки открыты сегодня, 9 сентября, по всей республике до 20:00. У жителей Карелии будет возможность также отдать свой голос в субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября.
В этом году в республике проходят выборы Главы Карелии, а также депутатов и глав поселений местных органов власти в 11 муниципалитетах - в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сортавальском районах и Суоярвском муниципальном округе.