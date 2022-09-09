Явка избирателей на выборы в Карелии составляет 6,4 процента

По данным ЦИК Карелии явка на выборах в Карелии на 15.00 первого дня голосования составила 6,4%. На выборы Главы Карелии пришло 32 318 избирателей.



Избирательные участки открыты сегодня, 9 сентября, по всей республике до 20:00. У жителей Карелии будет возможность также отдать свой голос в субботу и воскресенье, 10 и 11 сентября.



В этом году в республике проходят выборы Главы Карелии, а также депутатов и глав поселений местных органов власти в 11 муниципалитетах - в Кемском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Сортавальском районах и Суоярвском муниципальном округе.

