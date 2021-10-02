02 октября 2021, 15:29
Карельский художник Игорь Котуков стал лауреатом биеннале в Казани
Шестая международная биеннале печатной графики «Всадник» открылась в Казани 30 сентября
Биеннале открылась 30 сентября в Национальной художественной галерее «Хазинэ». Экспозиция представляет почти 300 произведений более 180-ти художников из 25 стран мира, разных городов и регионов России.
Игорь Котуков – карельский художник и преподаватель, член молодежной секции союза художников России. Недавно мы сняли про него большой сюжет – и с удовольствием поделимся им ещё раз.