15 апреля 2024, 13:06
Карельский гимнаст взял три медали на всероссийских соревнованиях
Виктор Калюжин успешно выступил на соревнованиях в Сочи
Карельский гимнаст Виктор Калюжин успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Сочи. Об этом сообщает паблик Центра спортивной подготовки.
Мастер спорта международного класса завоевал три медали. Он стал вторым в финале многоборья, также вторым в турнире на кольцах и третьим в вольных упражнениях.
Старты проходили в Сочи с 12 по 14 апреля. // Фото Центра спортивной подготовки