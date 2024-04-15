15 апреля 2024, 13:06
Спорт

Карельский гимнаст взял три медали на всероссийских соревнованиях

Виктор Калюжин успешно выступил на соревнованиях в Сочи

Карельский гимнаст Виктор Калюжин успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Сочи. Об этом сообщает паблик Центра спортивной подготовки.

Мастер спорта международного класса завоевал три медали. Он стал вторым в финале многоборья, также вторым в турнире на кольцах и третьим в вольных упражнениях.

Старты проходили в Сочи с 12 по 14 апреля. // Фото Центра спортивной подготовки

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