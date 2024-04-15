Карельский гимнаст взял три медали на всероссийских соревнованиях

Карельский гимнаст Виктор Калюжин успешно выступил на всероссийских соревнованиях в Сочи. Об этом сообщает паблик Центра спортивной подготовки.

Мастер спорта международного класса завоевал три медали. Он стал вторым в финале многоборья, также вторым в турнире на кольцах и третьим в вольных упражнениях.

Старты проходили в Сочи с 12 по 14 апреля. // Фото Центра спортивной подготовки