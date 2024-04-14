Представляющий Сортавалу гонщик вошел в десятку сильнейших

В Ростове-на-Дону проходят крупные соревнования по дрифту.

В субботу на чемпионате «Российская Дрифт Серия. Европа» был день квалификаций, в воскресенье будут парные заезды.

Победителем квалификации первого этапа RDS Europe в зачете PRO стал Илья Федоров на Nissan 180SX, набравший 98 баллов. Вторая строчка квалификации досталась Алексею Козлову из Carville Racing (97), на третьем месте Леонид Шнайдер (96,5).

Гонщик, представляющий Карелию, в этой квалификации вошел в десятку сильнейших. Артем Лейтис на Nissan 200SX набрал 93,5 баллов.

Сегодня заключительный этап состязаний.

Кадры с заездом пилота Лейтиса опубликовал на своей странице в соцсети глава администрации Сортавальского района Сергей Крупин.