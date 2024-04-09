Гимнастка из Петрозаводска победила на всероссийских соревнованиях

Воспитанница спортшколы №1 Петрозаводска Анастасия Дробатюк победила на турнире по художественной гимнастике «Жемчужины Санкт-Петербурга». Соревнования проходили 3 – 8 апреля и собрали гимнасток из 20 российских регионов, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Участие в турнире приняли 140 гимнасток и 95 команд группового упражнения.

Анастасия Дробатюк выиграла многоборье по программе кандидатов в мастера спорта в индивидуальных упражнениях среди юниорок 12-13 лет.

В групповом упражнении по программе КМС карельская сборная заняла пятое место. // фото: минобразования и спорта Карелии