Карельский гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом Северо-Запада

Чемпионат и первенство Северо-Запада по спортивной гимнастике в эти дни проходят в Северодвинске. Старты собрали гимнастов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской областей и Карелии.

Как сообщили в министерстве спорта республики, гимнаст Виктор Калюжин стал чемпионом в многоборье. Другие спортсмены из Петрозаводска: Вячеслав Костенко и Арсений Марков заняли четвертое и пятое места.

Также в первенстве по программе мастеров спорта Игнат Горобец завоевал серебро. По программе кандидатов в мастера спорта Семен Марков занял третью ступень пьедестала.