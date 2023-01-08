Дед Халла принял участие в первом слете Дедов Морозов в Москве

Давно известно, что с наступлением новогодних праздников у Дедушек Морозов начинается горячая пора. Как-никак надо вовремя собрать подарки малышне и взрослым, а потом отправиться по городам и селам, чтобы подарить людям сказку. На этот раз жителей и гостей Москвы отправились поздравить сразу 14 Дедушек Морозов, приехавших со всей России. Саммит Дедов Морозов в Москве организован столичным комитетом по туризму.

Среди участников был и наш карельский Дед Халла, иначе Морозный Дед. В назначенный день волшебники прибыли в столицу и поселились в гостинице. Во время трехдневного саммита в Москве они знакомили жителей и гостей города со своими новогодними традициями, рассказывали о людях своего края, в общем, дарили людям радость.

Встретить сказочных персонажей разных национальностей можно было на Манежной площади, в парке Зарядье, на ВДНХ и на различных праздничных площадках. По городу Дедушки передвигались не на волшебной колеснице, как принято, а на «Тройке» (проездная электронная карта). Появление сразу нескольких Дедушек на улицах Москвы–матушки произвело полный фурор. Дети и взрослые не упускали возможность с ними сфотографироваться, спеть «В лесу родилась елочка» и даже покататься на коньках. Наш Дед Халла оказался совсем не промах! Он отлично стоит на коньках — натренировался на карельских озерах.

«Вместе с братьями Морозами нам также устроили экскурсию по Москве в двухэтажном автобусе. Столица-матушка в эти дни нарядная, вся огнями горит»,

- поделился впечатлениями Дед Халла.

Отмечается, что Первый Всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» — крупнейшая в Евразии альтернатива Книги рекордов Гиннесса.

На днях Дед Халла вернулся из Москвы. Он полон планов дальнейшего волшебного сотрудничества с Дедушками Морозами со всей необъятной России. У него много идей, которые он постарается воплотить на земле Карелии в зимнее время. // Фото: управление по туризму Карелии.