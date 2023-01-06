Петрозаводчан поздравили с Рождеством

Глава карельской столицы Владимир Любарский и председатель Петросовета Надежда Дрейзис поздравили петрозаводчан с Рождеством Христовым.

«Сегодня канун одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. В этот день православные приходят в церковь на богослужение, вспоминают о появлении Вифлеемской звезды и рождении Спасителя, о неизменных ценностях, важных для всех людей, – любви к ближнему, милосердии, трудолюбии, помощи страждущим.



Рождественские дни для верующих – время надежды на чудо, духовного очищения и обновления. И кроме того, Рождество – еще один повод встретиться с родными и близкими, подарить им свое внимание и заботу, провести время в теплой атмосфере».

Городские власти пожелали добра, счастья, благополучия и гармонии, исполнения заветных желаний. Ранее карельская и петрозаводская епархия рассказала, когда и где пройдут службы. Подробнее здесь. // фото unsplash.com