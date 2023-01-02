Стала известна программа рождественских богослужений

Торжественные рождественские богослужения пройдут в храмах Карелии 6 – 8 января. Их программу обнародовали в группе петрозаводской и карельской епархии ВКонтакте.

Службы состоятся в нескольких церквях Петрозаводска, в храмах Олонца, Шуи, Суоярви, Сортавалы, Ляскеля и Лумбуши.

В частности, всенощное бдение и Божественную литургию 6 января совершит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Служба начнется в 23:00 в Александро-Невском кафедральном соборе в Петрозаводске.

Вечером 7 января владыка совершит торжественную Рождественскую службу в Крестовоздвиженском соборе. Она начнется в 18:00.

В воскресенье, 8 января, в 08:40 митрополит Константин совершит Божественную литургию в Крестовоздвиженском соборе. В этот же день в 14:00 в Музыкальном театре Карелии пройдет Пятая епархиальная Рождественская елка.

Вечером в 18:00 пройдет торжественная Рождественская вечерня. Митрополит Константин поздравит верующих с праздником Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе.

Подробнее с программой рождественских праздников можно ознакомиться в официальной группе епархии. // фото: «Православие в Карелии»/ВКонтакте