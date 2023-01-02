Осужденные слепили из снега фигуры во дворе больницы в Медвежьегорске

На территории Республиканской больницы № 2 в Медвежьегорске появились красочные фигуры из снега. Их сделали заключенные, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.

Осужденные вылепили из снега Деда Мороза, Снегурочку, новогоднюю елку, снеговика, кролика – символ наступившего года. Все фигуры раскрасили в яркие цвета.

- Выпавший в декабре снег стараниями умелых рук осужденных превратился в настоящую новогоднюю сказку,

- отметили в УФСИН.

Уже в феврале среди осужденных пройдет конкурс ледяных и снеговых фигур. Героями станут персонажи мультфильмов и сказок. // фото: УФСИН Карелии