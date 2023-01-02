02 января 2023, 13:15
Общество

Осужденные слепили из снега фигуры во дворе больницы в Медвежьегорске

Территорию Республиканской больницы № 2 украсили снежными персонажами

На территории Республиканской больницы № 2 в Медвежьегорске появились красочные фигуры из снега. Их сделали заключенные, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.

Осужденные вылепили из снега Деда Мороза, Снегурочку, новогоднюю елку, снеговика, кролика – символ наступившего года. Все фигуры раскрасили в яркие цвета.

- Выпавший в декабре снег стараниями умелых рук осужденных превратился в настоящую новогоднюю сказку,

- отметили в УФСИН.

Уже в феврале среди осужденных пройдет конкурс ледяных и снеговых фигур. Героями станут персонажи мультфильмов и сказок. // фото: УФСИН Карелии

 

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новости Карелии
Медвежьегорск
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республиканская больница № 2