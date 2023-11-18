Карельский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Боксер из Карелии вышел в финал Чемпионата Европы. Соревнования проходят в Черногории, сообщили в минобразования и спорта РК.

Константин Опольский выиграл у соперника из Армении и продолжит борьбу за звание сильнейшего боксера Европы.

Чемпионат молодежный, соревнуются спортсмены 19 – 22 лет. Константин выступает в категории 60 килограммов. За победу борются 299 участников из 34 стран. // фото: master1305/ freepik.com