17 ноября 2023, 18:48
Юная спортсменка взяла золото на всероссийском кубке по тхэквондо
Анастасия Пуговкина стала первым победителем из Карелии на турнире в Петербурге
Анастасия Пуговкина из Карелии показала отличный результат на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТ «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге. О победе сообщили в центре спортивной подготовки.
В пятницу спортсменка Центра спортивной подготовки выступала в весе до 73 кг. Девушка оказалась сильнее соперниц и взяла золотую награду. Тренирует спортсменку Артем Ефимов.
Другие тхэквондисты из Карелии не отметились завоеванными медалями. // фото freepik.com/