Юная спортсменка взяла золото на всероссийском кубке по тхэквондо

Анастасия Пуговкина из Карелии показала отличный результат на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТ «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге. О победе сообщили в центре спортивной подготовки.

В пятницу спортсменка Центра спортивной подготовки выступала в весе до 73 кг. Девушка оказалась сильнее соперниц и взяла золотую награду. Тренирует спортсменку Артем Ефимов.

Другие тхэквондисты из Карелии не отметились завоеванными медалями. // фото freepik.com/