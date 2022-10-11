Карельских пенсионеров бесплатно обучат работать на компьютере

Пенсионеры в Карелии могут пройти начальное или углубленное обучение компьютерной грамотности. Курсы для них будут бесплатными, сообщили в Пенсионном фонде.

Занятия стартуют в конце октября. Нов год бесплатно можно пройти только один курс. Слушатели смогут пройти также углубленное обучение. Вторая ступень предусмотрена для пенсионеров, уже освоивших азы компьютерной грамотности в прошлом году или самостоятельно.

Продолжительность курса обучения работе на компьютере - 2 недели по 4 академических часа в день. В составе каждой группы - не более 10 человек. Занятия проводятся на базе Кооперативного техникума (Первомайский пр. 1-а) и Карельского института развития образования (ул. Правды, 31).

Пенсионеров научат пользоваться компьютером, познакомят с возможностями портала «Госуслуги». Слушатели курсов также узнают о необходимых правилах безопасности при использовании интернет-ресурсов.

Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется возможность проживания в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

Для записи на обучение в Кооперативном техникуме необходимо заполнить заявление на зачисление в группу в любой клиентской службе ПФР либо в Отделении ПФР по Карелии. Для записи на обучение в Карельском институте развития образования необходимо позвонить по телефону: +79814001860.

Первая группа приступит к занятиям 17 либо 24 октября в зависимости от комплектования группы. // Фото: pixabay.com