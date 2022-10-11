Акция по диагностике рака груди пройдет в Сортавальской ЦРБ

Жительницы Лахденпохского и Сортавальского районов смогут пройти обследование на онкологию. УЗИ молочных желез проведут бесплатно 12 и 13 октября, сообщили в Сортавальской ЦРБ.

Исследование можно сделать в поликлиническом отделении больницы утром и вечером. При необходимости пациентку осмотрит врач-онколог. Если он обнаружит патологии, то направит женщину на дальнейшее обследование.

Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. Эту болезнь благодаря ранней диагностике можно полностью вылечить в 98 процентах случаев.

УЗИ длится около 15 минут и помогает сохранить здоровье, а иногда – жизнь.

Оставить заявку для участия и получить дополнительную информацию можно по телефону +7-964-317-51-86. Звонки принимаются с 9:00 до 17:00. // Фото: pixabay.com