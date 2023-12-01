Карельских чиновников поторопили через суд

В Пудожском районе администрация не подготовила технические задания по разработке инвестиционных программ для организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение. Это стало известно в ходе проведенной прокуратурой проверки.

В адрес главы районной администрации внесли представление, но никаких шагов не предприняли. Подобная неторопливость чиновников препятствовала реализации мероприятий по обновлению коммунальной инфраструктуры. Прокурор района обратился с иском в суд.

Суд признал бездействие пудожских чиновников незаконным. Орган местного самоуправления обязали подготовить необходимые документы до апреля 2024 года. // фото «Петрозаводск говорит»