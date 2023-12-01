Сегодня тележурналисту Ефиму Овчинникову исполнилось бы 46 лет

1 декабря тележурналисту Ефиму Овчинникову исполнилось бы 46 лет. Телеканал «Ника Плюс» подготовил передачу в память о нашем коллеге.

В журналистику Ефим Овчинников пришел в 1998 году. Ему довелось работать и в газете, и на радио, и на телевидении. Однако наибольшую известность он снискал в качестве корреспондента телеканала «Ника Плюс», ведущего программ «Глас народа», «Дежурный по городу» и «ТВ по-нашему».

После «Ники» трудился на телеканалах «ТНТ-Онего» и «Сампо ТВ». 10 августа 2023 года Ефима не стало. Но в наших сердцах он останется навсегда.

Смотрите передачу об этом замечательном человеке.