13 августа 2020, 12:35
Карельские воры устроили гастроли в Вологодской области
Молодые люди приехали работать вахтовым методом, но решили заняться незаконным промыслом
Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Карелии, которые обвиняются в совершении кражи в Вытегорском районе Вологодской области, сообщает портал "Город ВО"
По версии следствия, в мае 2020 года в деревне Якшино Вытегорского района жители Карелии, работающие вахтовым методом, 35, 24 и 17 лет договорились обокрасть дом. Молодые люди выставили рамы в окне, залезли в жилище и похитили продукты, бытовые предметы и рыболовные снасти общей стоимостью 15,2 тысячи рублей.
В ходе расследования обвиняемые добровольно отдали похищенные вещи, которые вернули хозяйке дома и ее сыну.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.