Карельские ушуисты привезли 13 медалей со Всероссийских соревнований

В Московской области завершились Чемпионат и Первенство России по ушу в дисциплинах "кунгфу-традиционное ушу" и "юнчуньцюань" и Первенство России по ушу в дисциплине "саньда". В соревнованиях приняли участие свыше 930 спортсменов из 48 регионов страны. 19 спортсменов представляли Карелию и завоевали 13 медалей.

В дисциплине "саньда":

Егор Борисов среди юниоров весовой категории до 75 кг поднялся на третью ступень пьедестала.

Сергей Балышев среди юношей 12-13 лет весовой категории до 70 кг занял второе место.

Глеб Онькин среди юношей 12-13 лет весовой категории до 52 кг завоевал бронзовую медаль.

Все спортсмены тренируются у Андрея Сырича в сегежском клубе "Лидер".

В дисциплинах "кунгфу-традиционное ушу" и "юнчуньцюань" на Первенстве России лучшие результаты показали следующие спортсмены.

В возрастной категории 9-11 лет:

В парном виде программы кунгфу-традиционный дуйлянь цисе

Михаил и Григорий Куцко показали слаженную работу и поднялись на вторую ступень пьедестала.

Анар Велиев среди юношей 12-14 лет завоевал бронзовую медаль в виде программы юнчуньцюань - гуйдин, традиционные формы.

Максим Дедовец среди юниоров стал двукратным серебряным призером в видах программы кунгфу-традиционный тайцзицюань и кунгфу-традиционное ушу бинцы (тайцзи).

На Чемпионате России наивысших результатов достигли:

Анастасия Митрофанова завоевала серебро в виде программы кунгфу-традиционный тайцзицюань и бронзу в виде программы юнчуньцюань - 6 дуань, традиционные формы.

Юлия Смирнова поднялась на третью ступень пьедестала в виде программы кунгфу-традиционный тайцзицюань.

Денис Величко и Кирилл Репухов в парных видах программы юнчуньцюань дуйда-гуйдин и кунгфу-традиционный дуйлянь цисе завоевали серебряную и бронзовую медали. // Фото: группа "Спорт - норма жизни Карелия".