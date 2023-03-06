Карельские ученые объяснили участившиеся выходы диких животных к людям
В Карелии участились случаи выхода диких животных в населенные пункты. В основном речь идет о волках, которые нападают на домашних животных. Сотрудники лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН среди причин такого явления отмечают сокращение лесных площадей.
«Животные появляются вследствие сокращения естественной среды обитания, из-за развития дорожной сети, роста городских агломераций и т.д. Звери могут выходить в поисках пищи. Случается, люди подкармливают их. Это навсегда меняет пищевые привычки животных, в результате они становятся зависимыми от человека»,
- сообщил изданию РБК заведующий лабораторией Константин Тирронен.
В министерстве природных ресурсов и экологии республики напомнили, что регулирование численности хищников в республике проводится в рамках любительской охоты. Так, в этом году уже добыто 57 волков. При этом отмечается, что их численность в Карелии за последние три года сократилась, а бурых медведей и лосей – увеличилась. / Фото: freepik.