Карельские ученые объяснили участившиеся выходы диких животных к людям

В Карелии участились случаи выхода диких животных в населенные пункты. В основном речь идет о волках, которые нападают на домашних животных. Сотрудники лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН среди причин такого явления отмечают сокращение лесных площадей.

«Животные появляются вследствие сокращения естественной среды обитания, из-за развития дорожной сети, роста городских агломераций и т.д. Звери могут выходить в поисках пищи. Случается, люди подкармливают их. Это навсегда меняет пищевые привычки животных, в результате они становятся зависимыми от человека»,

- сообщил изданию РБК заведующий лабораторией Константин Тирронен.