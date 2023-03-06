В поликлинике №1 Петрозаводска открылся новый отдел

В поликлинике №1 Петрозаводска начал функционировать отдел по работе с обращениями граждан. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Новый отдел работает на третьем этаже филиала поликлиники на Лесном проспекте, в кабинете №300а. Туда можно обратиться лично или по телефону 8(965) 817-10-66. Отдел работает в будние дни с 9:00 до 16:00, с перерывом с 11:00 до 12:00.

Как пояснил Охлопков, со временем поликлиника №1 выйдет на расширенный режим работы этого отдела. // Фото: vk.com/mihailohlopkov