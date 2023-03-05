Какие лекарства могут стать дефицитными в 2023 году

Текст, фото: Елена Малишевская

Специальная комиссия минздрава России опубликовала список лекарств, с которыми могут возникнуть сложности в 2023 году: при производстве, поставках, и, соответственно, возможен дефицит в аптеках. Мы попытались выяснить, наблюдается ли уже что-то похожее на дефицит и ажиотаж в аптеках Петрозаводска. А также обратились за разъяснениями к министру здравоохранения Карелии Михаилу Охлопкову

В перечень потенциально дефицитных препаратов включены те, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке, сообщила пресс-служба минздрава РФ. 44 из этих лекарств будут проходить регистрацию по ускоренной процедуре, чтобы они побыстрее оказались в аптеках. На 11 препаратов могут выдать разрешения на продажу в иностранной упаковке (сейчас все импортные препараты должны иметь упаковку с надписью на русском языке). Еще семь медикаментов могут получить разрешения на временное обращение серии препаратов без обязательной регистрации в России.

Список потенциально дефицитных лекарств в 2023 году:

1. Ниволумаб

2. Леводопа + [Бенсеразид]

3. Дулаглутид

4. Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 100 мг/мл)

5. Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 50 мг/мл)

6. Иммуноглобулин человека нормальный (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл)

7. Пембролизумаб

8. Сапроптерин

9. Мелфалан

10. Цисплатин

11. Альбумин человека

12. Иммуноглобулин человека против гепатита В

13. Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]

14. Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид

15. Никотиноил гамма-аминомасляная кислота

16. Карглумовая кислота

17. Аспарагиназа

18. Карбамазепин

19. Витамин Е + Ретинол

20. Ретинол

21. Витамин Е

22. Нефопам (раствор для инфузий и внутримышечного введения

23. Нефопам (таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

24. Ибупрофен

25. Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат (капли для приема внутрь)

26. Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат (таблетки)

27. Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат

28. Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат

29. Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

30. Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки диспергируемые)

31. Амоксициллин

32. Митомицин

33. Гексэтидин

34. Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды

35. Налоксон + Оксикодон

36. Бетаметазон

37. Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека

38. Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека

39. Оксибутинин

40. Динутуксимаб бета

41. Пэгаспаргаза

42. Натрия оксибутират

43. Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный

44. Бактериофаг коли

45. Бактериофаг протейный

46. Бактериофаг синегнойной палочки

47. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2)

48. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3)

49. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4)

50. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17)

51. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18)

52. Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19)

53. Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка

54. Трастузумаб дерукстекан

55. Фампридин

56. Адамантилбромфениламин

57. Активированный уголь

58. Водорода пероксид

59. Метамизол натрия

60. Ацетилсалициловая кислота

61. Дифенгидрамин (раствор для инъекций)

62. Дифенгидрамин (таблетки)

63. Доксициклин

64. Йод + [Калия йодид + Этанол]

65. Каптоприл

66. Кофеин-бензоат натрия (таблетки)

67. Кофеин-бензоат натрия (раствор для инъекций)

68. Лоперамид

69. Лидокаин

70. Ондансетрон (раствор для внутривенного и внутримышечного введения)

71. Ондансетрон (таблетки)

72. Натрия тиосульфат

73. Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат

74. Тримеперидин (раствор для инъекций, 20 мг/мл)

75. Тримеперидин (раствор для инъекций, 10 мг/мл)

76. Нитроглицерин

77. Парацетамол

78. Преднизолон

79. Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин

80. Диазепам

81. Сульфацетамид

82. Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат]

83. Димеркаптопропан-сульфонат натрия

84. Атропин

85. Аминометилбензойная кислота

86. Гидроксиэтилкрахмал

87. Прокаин

88. Декстроза

89. Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA]

90. Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка

91. Фентанил (раствор для внутривенного и внутримышечного введения)

92. Фентанил (пластырь трансдермальный)

93. Интести-бактериофаг

94. Неостигмина метилсульфат

95. Цетрореликс

96. Тиотепа

97. Пропилтиоурацил

Многие лекарственные препараты из этого списка не приобретаются гражданами самостоятельно, так как пациенты обеспечиваются ими во время лечения в стационаре или получают препараты бесплатно по программам льготного лекарственного обеспечения, рассказал нам министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Например, Иммуноглобулины, Сапроптерин, Альбумин, Карглумовая кислота, Трастузумаб. Часть препаратов, например, вакцины против гриппа, Карелия получает централизованно по линии минздрава России.

«Что касается препаратов в розничных торговых сетях, то в настоящее время дефектуры по лекарственным препаратам из этого списка в большинстве аптек Карелии не выявлено. Отсутствующие в аптеке лекарство можно купить либо в другой аптеке (в том числе через сайт), либо по другому торговому наименованию».

Препараты выписываются врачом по международному непатентованному наименованию. В аптеках они могут быть в наличии под разными торговыми названиями. Например, препарат, записанный в рецепте как Ибупрофен, в розничной продаже представлен под другими наименованиями: Нурофен, Нурофаст, МИГ-400, Некст Уно и так далее. Фармацевт может предложить линейку синонимичных препаратов разных производителей и ценовой категории. Кроме того, этот препарат несложно заменить другими нестероидными противовоспалительными средствами. Точно так же наличие широкого спектра антибиотиков позволяет подобрать замену отсутствующему в продаже препарату.

«Закупать препараты впрок не следует. Именно из-за ажиотажного спроса на лекарства весной прошлого года в аптеках трудно было купить даже жизненно необходимые лекарства. Некоторые пациенты в этот период сделали запасы на пять лет вперед»,

- отмечает Михаил Охлопков.



Дефицит лекарств периодически возникает по разным причинам. Минздрав России, минпромторг и росздравнадзор постоянно проводят мониторинг наличия дефектуры лекарств в розничных аптечных сетях. Федеральные ведомства принимают меры для предупреждения дефицита лекарств, в том числе по их производству на территории Российской Федерации.



Такой мониторинг проводит и минздрав Карелии. Есть лекарственные препараты, в том числе не включенные в список, по которым у нас в республике уже длительное время наблюдается устойчивый дефицит: Тамоксифен, Флудрокортизон, Галоперидола деканоат - масляный раствор для инъекций, Леводопа + Бенсеразид. Их просто нет на российском фармацевтическом рынке. Пациентам, нуждающимся в лечении препаратами, купить которые или заменить синонимичными не представляется возможным, врач подберет адекватную терапию лекарствами из той же фармакологической группы.

Мы также провели свой небольшой мониторинг аптек Петрозаводска, подтверждаем – ажиотажа нет. Дефицита лекарств также не наблюдается. Фармацевты рассказывают, что крайне редко сталкиваются с ситуацией, когда покупатель не может приобрести тот или иной препарат.

Кстати, в список минздрава РФ попали и самые простые медикаменты, дефицит которых даже трудно предположить: йод, перекись водорода, витамин Е и активированный уголь. Сотрудники аптек нас заверили: все это есть в большом количестве, не стоит переживать. Да и перекись водорода, например, после вскрытия можно хранить только 12 месяцев (в закрытой упаковке 2 года). Нет никакого смысла закупать медицинские препараты ящиками.