Карельские ученые научились создавать клон карельской березы

У съемочной группы на ладони пробирка, в которой умещается целая роща карельской березы. Наша Академия наук, наши ученые со стопроцентной вероятностью обещают, что их разработки готовы для роста уникального дерева и получения узорчатого шпона.

Беда в том, что сегодняшний бизнес не настроен ждать 20 лет для получения торговой древесины. А вместе с тем уход за высадками не так сложен, и затраты здесь не так велики. Зато через 20 лет и дальше мы имели бы свой фундаментальный бизнес.

Ведь береза-то карельская. Она могла бы стать бюджетообразующим ресурсом нашего региона… (Видео)