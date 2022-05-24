Железнодорожный вокзал Беломорска готовят к летним перевозкам

В преддверии летних пассажирских перевозок на железнодорожном вокзале Беломорска проводят масштабную уборку. Как сообщили в пресс-службе ОЖД, в здании моют стены, окна, приводят в порядок фасад.

Кроме того, на прилегающей территории идет обустройство газонов, на которых высадят цветы. Также приводят в порядок скамейки и урны. Железнодорожники завершают уборку полосы отвода станции.

В здании уже установлен вендинговый аппарат, где можно приобрести кофе и товары в дорогу. В организации также сообщили, что для обеспечения эпидемиологической безопасности пополнены запасы антисептика и функционируют системы обеззараживания воздуха. Фото: ozd.rzd.ru.