Карельские ученые и изобретатели смогут получить полмиллиона рублей

Конкурс инновационных разработок «Арктический стартап» стартовал в Карелии.

Предприниматели, ученые и изобретатели могут получить грант в размере 500 тысяч рублей с условием софинансирования за счет собственных средств не менее 15%. Заявить свой инновационный проект следует до 3 сентября.

Победителя выберет жюри. В заявке нужно указать, в чем новшество разработки, польза и какую проблему она может решить.

В фонде венчурных инвестиция Карелии сообщили, что авторы лучших проектов смогут подать заявки на венчурное финансирование до 10 миллионов рублей. // фото unsplash.com/ Marvin Meyer