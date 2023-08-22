Врачей и сотрудников рабочих специальностей остро не хватает в Карелии

Кадровый голод зафиксировали в Карелии специалисты службы исследований hh.ru. Они проанализировали соотношение вакансий и резюме за июль. На основании этих данных появился рейтинг самых востребованных специалистов, сообщили в пресс-службе сервиса поиска работы.

Возглавили перечень ветеринары, этих специалистов в Карелии особенно остро не хватает. Далее следуют токари и врачи. Также в двадцатке дефицитных специалистов повара, слесари, автослесари, прорабы, продавцы, монтажники, машинисты, мерчандайзеры, товароведы, инженеры, разнорабочие, фармацевты.

- Почти все специализации в топ-20 относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат,

- отметили в hh.ru.

Работодатели предлагают в каждой третьей подобной вакансии зарплату на 20 тысяч выше средней по рынку, а в каждой шестой – вдвое выше средней. Так они стараются переманить персонал у конкурентов и привлечь людей из других профессиональных сфер. // фото: freepik.com