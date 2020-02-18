18 февраля 2020, 12:56
Карельские тхэквондисты завоевали 41 медаль на чемпионате СЗФО
Петрозаводчане завоевали 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых наград на турнире «Русский воин» в Выборге
В Выборге прошли чемпионат и первенство СЗФО по тхэквондо МФТ «Русский воин».
Турнир собрал 470 сильнейших спортсменов. В состязаниях участвовали команды Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Мурманской, Вологодской областей, Коми, Карелии и Великого Новгорода. Нашу республику представляли 27 юных спортсменов Петрозаводска, занимающихся в спортивной федерации тхэквондо МФТ Карелии, сообщает «Петрозаводск спортивный».
В итоге петрозаводчане завоевали 41 медаль: 15 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых.
Фото: sportptz.ru