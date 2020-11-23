Карельские спортсмены завоевали первые медали на Кубке России в Орле

20 ноября в Орле стартовали Первенство и Кубок России по всестилевому каратэ, сообщает администрация Петрозаводска.

На Первенство в Орел съехались команды из более 50 регионов страны. Соревнования являются отборочным этапом всероссийской Спартакиады учащихся и продлятся до 28 ноября.

В составе сборной Карелии в соревнованиях принимают участие петрозаводские спортсмены - воспитанники тренеров Максима Столбового, Алексея Савельева и Виктории Вовк.

Первые поединки принесли нашей команде призовые места. Так в дисциплине КАТА (юноши 14-15 лет) Михаил Аникин, Григорий Романенко и Иван Сторожев заняли второе место. Михаил Скороходов стал третьим в СЗ КАТА-Соло (юноши 16-17 лет). В личных соревнованиях в категории «Двоеборье» (юноши 14-15 лет) Григорий Романенко стал серебряным призером.

«Петрозаводск говорит» ранее уже писал про этот турнир.

Фото из паблика Администрация Петрозаводского городского округа