Карельские спортсмены завоевали 11 медалей на соревнованиях в Москве

В Москве завершился Чемпионат и Первенство России по ушу, где участвовало более тысячи спортсменов из разных уголков страны. 17 ушуистов представило Карелию и взяло 11 медалей, об успехах сообщает паблик "Спорт - норма жизни Карелии".

Три золотые медали спортсмены получили за программу юнчуньцюань традиционные формы, серебряные - за программу дуйлянь цисе, юнчуньцюань гунь, юнчуньцюань-шуандао. Бронзу ушуисты увезли за программу кунгфу-традиционное ушу дуаньби.

Паблик поздравил спортсменов и их тренеров: Натига Велиева, Марину Потапову и Юлию Смирнову. © «Петрозаводск говорит»