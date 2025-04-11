Школу поселка Муезерский капитально отремонтируют

Муезерская школа прошла отбор в федеральную программу. Ремонтные работы рассчитаны на двухлетний цикл и запланированы на 2026-2027 годы. Как пояснила в ходе своего доклада исполняющая обязанности министра образования и спорта республики Наталья Кармазина, совместно с педагогами и родителями решается вопрос об организации учебного процесса в период проведения ремонта.

Также запланирован капремонт детского сада в поселке Муезерском – сейчас разрабатывается ПСД. Нуждаются в обновлении здания Воломской и Ругозерской общеобразовательных школ – проекты пока не попали в федеральную программу.

Глава Карелия поручил детально проработать вопрос привлечения федерального финансирования для реализации этих важных для жителей проектов.

Район большой, но малонаселенный. Мы специально добились его включения в Перечень геостратегических территорий России. Этот юридический ресурс нужно использовать максимально – от ремонтов школ и детских садов до модернизации систем ЖКХ. Кроме того, это приграничная территория,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Добавим, что в предыдущие годы в Муезерском районе благодаря национальному проекту «Образование» были созданы центры «Точка роста» в пяти школах – Суккозерской, Воломской, Ребольской, Ледмозерской и Ругозерской. Приобретено программное оборудование для Суккозерской и Ледмозерской школ, оборудована уличная спортплощадка в Воломской школе.

С этого года обновлять инфраструктуру образовательных учреждений будут в рамках новых нацпроектов «Молодежь и дети», «Семья», а также федеральных программ.

Фото: пресс-служба Главы РК