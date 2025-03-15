Карельские спортсмены привезли медали из Тулы

Два спортсмена из Карелии приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по легкой атлетике (в помещении) "Зимний студенческий Чемпионат". С собой они увезли золотую и серебряную медали, успехами воспитанников поделилась спортивная школа олимпийского резерва №3.

Владислав Босоногов принял участие в соревнованиях по толканию ядра и стал победителем. Его результат — 16,08 м.

Дарья Соголовская стала серебряным призером в секторе по прыжкам в высоту, ее результат — 174 см. Также девушка проявила себя в финальном забеге на дистанции 60 метров с барьерами. Дарья заняла шестое место с результатом в 8,85 с.