15 марта 2025, 09:20
Карельские спортсмены привезли медали из Тулы
Атлеты достойно показали себя на Всероссийских соревнованиях
Фото: спортивная школа олимпийского резерва №3
Два спортсмена из Карелии приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди студентов по легкой атлетике (в помещении) "Зимний студенческий Чемпионат". С собой они увезли золотую и серебряную медали, успехами воспитанников поделилась спортивная школа олимпийского резерва №3.
Владислав Босоногов принял участие в соревнованиях по толканию ядра и стал победителем. Его результат — 16,08 м.
Дарья Соголовская стала серебряным призером в секторе по прыжкам в высоту, ее результат — 174 см. Также девушка проявила себя в финальном забеге на дистанции 60 метров с барьерами. Дарья заняла шестое место с результатом в 8,85 с.