Жителям самой веселой деревни в Карелии вовсе не смешно

Жители деревни Киндасово борются с планами по переводу земельных участков под рекреацию и туризм, которые активно продвигаются местными предпринимателями и депутатами Пряжинского поселкового совета.

«Уважаемые жители Пряжинского городского поселения, жители и собственники земельных участков и домов деревни Киндасово! 22 марта, в субботу, в 14:00 в здании клуба состоится собрание ТОС «Киндасово» с участием республиканских и местных властей»,

— приглашает земляков объявление в сообществе «Киндасово».

Люди, которые хотят сохранить деревню, просят принять участие всех неравнодушных в обсуждении организации туристической деятельности на территории самой веселой деревни.

В деревне Киндасово недавно прошли публичные слушания, хотя люди считают, что назвать их публичными сложно. Решение о переводе восьми участков в категорию «отдых (рекреация)» было принято без участия большинства реальных владельцев земли в деревне, просто через голосование на платформе «Госуслуги». По мнению жителей, это грубое злоупотребление платформой со стороны администрации Пряжинского района.

Напомним, что ранее конфликт жителей Киндасова с предпринимателями из Пряжи, супругами Хребтовыми и Юлией Толмачевой, которые развернули в деревне активную туристическую деятельность, стал причиной судебного разбирательства.