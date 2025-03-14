Выбор редакции: новая уловка мошенников и нападение собак

В Кемском районе стая бездомных собак набросилась на мужчину. Он отсудил 50 тысяч рублей у местной администрации.

На Ключевой в Петрозаводске собака напугала прохожую.

Полиция республики предупредила о новой схеме телефонных аферистов. Незнакомец рассказал потенциальной жертве, что в подъезде будут менять домофон. Он объяснил, что устройство новое, поэтому каждому жильцу придет код, который следует озвучить.

В мае начнет курсировать поезд между Мурманском и Севастополем. Поезд «Таврия» пройдет и через несколько районов Карелии, сделав 14 остановок в регионе.

Росприроднадзор подсчитывает ущерб почве из-за неработающих очистных сооружений в Заозерье.

В Петрозаводске будут усилены темпы сноса заброшенных зданий.

Карелия не отстает от современных туристических трендов трендов. Интерес растет к велнес-туризму, ноктуризму.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.