Новая схема мошенников оставила жительницу Карелии без денег и машины

В полицию Медвежьегорска обратилась 61-летняя местная жительница. Она рассказала, что осталась без денег и автомобиля после общения с мошенниками, об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который рассказал, что в ее подъезде будут менять домофон. Он объяснил, что устройство новое, поэтому каждому жильцу придет код, который следует озвучить. Женщина выполнила просьбу, но затем услышала на другом конце слова, которые ее напугали. Пенсионерка повесила трубку и срочно поменяла пароли на портале госуслуг от своего аккаунта и акканута мужа, а также установила самозапрет на оформление кредитов. Но это ее не спасло.

Уже через полчаса раздался новый звонок. Сотрудники Росфинмониторинга и следователи начали убеждать горожанку, что кто-то оформил от ее имени и имени мужа доверенность, и теперь они станут соучастниками преступления. Все их деньги со счетов будут списаны. Пока этого не произошло, требовалось срочно перевести их в некую ячейку Центрального банка. Пенсионерка сделала это.

Далее пострадавшую убедили продать автомобиль за 500 тысяч рублей и отдать и эти деньги. Ей пообещали, что сделка будет фиктивной, и скоро машина вернется владельцу. Но вскоре выяснилось, что транспортное средство утеряно безвозвратно.

Общий ущерб превысил 1,35 миллиона рублей. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.