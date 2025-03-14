Автомобиль сбил маленького ребенка в Петрозаводске

Сегодня в 12:50 в Петрозаводске на улице Чапаева под колеса автомобиля попал юный пешеход. Инцидент попал в поле зрения камеры наблюдения компании CityLink.

По данным Госавтоинспекции города, 52-летний водитель автомобиля Toyota сбил семилетнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Медики доставили пострадавшего мальчика в больницу. Характер травм первоклассника устанавливается.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства произошедшего.