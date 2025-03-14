Стая собак напала на жителя Карелии

В Кемском районе стая бездомных собак набросилась на мужчину. Об этом информирует республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в надзорный орган обратился местный житель. Он попросил провести проверку в отношении администрации района. В Кеми он стал жертвой нападения безнадзорных животных. В результате инцидента мужчина получил телесные повреждения.

Работники прокуратуры выяснили, что администрация Кемского района принимает недостаточные меры по отлову и содержанию в спецприемниках бездомных животных. Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию выплатить компенсацию пострадавшему. Суд встал на сторону надзорного органа. Теперь подвергшийся нападению собак горожанин должен получить 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее жительница Петрозаводска рассказала о том, как собака набросилась на нее на Ключевой.