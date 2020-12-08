Карельские спортсмены получили звания мастеров спорта

Целый ряд карельских спортсменов приказами министерства спорта России удостоены звания мастера спорта. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Так, легкоатлет Андрей Лукин стал мастером спорта международного класса.

Звание мастера спорта России присвоено тхэквондистке Софии Лисаченко, представителю спортивной аэробики Алексею Лаврушкину, а также художественным гимнасткам Полине Богомоловой, Полине Ильиной, Елизавете Куликовой, Руфине Невзоровой, Арине Нестеровой, Алине Никифоровой, Дарье Новиковой, Екатерине Омельчук, Юлии Петровой, Юнне Титовой и Анастасии Цветковой. Фото nashbryansk.ru