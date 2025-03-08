Карельские спасатели записали поздравление женщинам в ледяной воде

Карельская поисково-спасательная служба сняла поздравительный клип к 8 марта. Спасатели нырнули в прорубь и достали оттуда цветы. Получилось эффектно.

"Милые женщины! Сегодня тот день, когда вас осыпают душистыми цветами и душевными комплиментами, дарят добрые подарки и приятные сюрпризы, готовят для вас самые любимые яства и поют красивые песни. Как хорошо, что вы улыбаетесь и радуетесь тому, что вы — любимые женщины!",

- говорится в поздравлении спасателей.

Повторять подобные трюки не рекомендуется. Карельские спасатели не устают повторять, что выход на лёд может быть опасен. // Фото: скриншот видео.