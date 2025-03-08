Остановка в карельском городе превратилась в бассейн

Остановка в Олонце больше напоминает заброшенный бассейн: это огромная лужа, в котором плавает мусор. Сам остановочный комплекс давно требует сноса, и очевидно, что за ним никто не ухаживает. Фотография остановки опубликована в паблике «Чтобы лучше было жить».

Отмечается, что остановка расположена на улице Комсосмольская и называется «Чтобы лучше было жить». Некоторые комментаторы ностальгируют по советскому прошлому.

"Люблю остановки, как таковые. Эта редкая, деревянная, давно не видел вживую таких.

Ещё люблю старые, советские, кирпичные и вечные, их обычно подкрашивают, чаще в зелёный цвет. Мало их осталось",

- пишет комментатор в группе.

На пост в паблике отреагировал Минтрас Карелии, которое обещает связаться с профильными специалистами КУ РК "Управтодор РК". // Фото: группа в ВК «Чтобы лучше было жить».